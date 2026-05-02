Происшествия 2 мая 2026 10:59

В Уфе из горящей многоэтажки спасатели вывели 26 человек

На пожаре в Уфе были спасены 26 человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкортостана, загорелась трехкомнатная квартира в одной из многоэтажек. Прибывшие пожарные определили, что площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. Из горящего дома были выведены 26 человек, включая 6 детей. При тушении пожара также обнаружили тела 55-летнего мужчины и 51-летней женщины.

Возгорание ликвидировано. Его причину в настоящий момент устанавливают.

#МЧС России #уфа
