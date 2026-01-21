В Уфе ФСБ предотвратила теракт, который готовили граждане страны из Центральной Азии

В Уфе сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта, который планировали двое выходцев из государства в Центральной Азии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, преступники состояли в международной террористической группировке, запрещенной в России, и намеревались совершить нападение на отдел полиции. Преступники провели разведку места, раздобыли огнестрельное оружие и детали для изготовления взрывного устройства.

При попытке задержания главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем, а его сообщник арестован. На них завели уголовное дело за покушение на совершение террористического акта. Пострадавших среди мирного населения и сотрудников спецслужб нет.

«Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание», – предупредили в ФСБ России.