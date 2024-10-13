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В Уфе двое человек пострадали после того, как рванул газ в жилом доме
Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Уфе, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает МЧС РФ.
«На улице Ладыгина произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием. Пламя охватило квартиру на втором этаже, повреждены окна и входные двери подъезда», – говорится в сообщении. Возгорание на 25 квадратах ликвидировано.
20 жителей дома эвакуировались самостоятельно. В больницу госпитализированы 66-летний мужчина с ожогами и 31-летняя женщина с осколочным ранением.
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