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Происшествия 13 октября 2024 09:43

В Уфе двое человек пострадали после того, как рванул газ в жилом доме

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Хлопок бытового газа произошел в жилом доме в Уфе, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает МЧС РФ.

«На улице Ладыгина произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием. Пламя охватило квартиру на втором этаже, повреждены окна и входные двери подъезда», – говорится в сообщении. Возгорание на 25 квадратах ликвидировано.

20 жителей дома эвакуировались самостоятельно. В больницу госпитализированы 66-летний мужчина с ожогами и 31-летняя женщина с осколочным ранением.

#уфа #хлопок газа
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