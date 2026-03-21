В Уфе два сбитых беспилотника упали на дом, есть пострадавшие

В Уфе осколки сбитых беспилотников упали на дом. Есть пострадавшие, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. В результате произошло возгорание утеплителя. Прибывшие пожарные МЧС оперативно ликвидировали огонь», – написал Хабиров в соцсетях.

Два строителя при падении осколков получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.