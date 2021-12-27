В Удмуртии вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку

По предварительной информации, сегодня в районе двух часов дня вертолет Ми-2 совершил жесткую аварийную посадку под Ижевском. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 12 часов дня с аэродрома Ижевска и совершал облет вокруг нефтепровода. На борту было два человека.

Непосредственно перед потерей связи с вертолетом его командир вышел на связь и сообщил о нештатной ситуации. Следователи центрального МСУ на транспорте СК РФ выехали на место происшествия. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.