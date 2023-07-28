Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Удмуртии следователи проводят проверку из-за отравления детей в детском лагере
В Удмуртской Республике организована доследственная проверка из-за массового заболевания детей в детском оздоровительном лагере «Юность». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по республике.
По данным следствия, 27 июля в детском оздоровительном лагере «Юность», расположенном в Воткинском районе, зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции у 12 человек, в том числе 9 детей в возрасте от 10 до 13 лет, которые обратились в ночное время в медпункт лагеря с жалобами на тошноту и рвоту.
В последующие сутки признаки острой кишечной инфекции выявлены у 23 человек, в том числе 20 детей.
Отмечается, что заболевание протекает в легкой форме, в целях изоляции заболевших детей и сотрудников лагеря в ближайшее время планируется госпитализация в медицинское учреждение.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа