В Удмуртии следователи проводят проверку из-за отравления детей в детском лагере

В Удмуртской Республике организована доследственная проверка из-за массового заболевания детей в детском оздоровительном лагере «Юность». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по республике.

По данным следствия, 27 июля в детском оздоровительном лагере «Юность», расположенном в Воткинском районе, зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции у 12 человек, в том числе 9 детей в возрасте от 10 до 13 лет, которые обратились в ночное время в медпункт лагеря с жалобами на тошноту и рвоту.

В последующие сутки признаки острой кишечной инфекции выявлены у 23 человек, в том числе 20 детей.

Отмечается, что заболевание протекает в легкой форме, в целях изоляции заболевших детей и сотрудников лагеря в ближайшее время планируется госпитализация в медицинское учреждение.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.