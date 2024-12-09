В Удмуртии ребенок получил ожоги ног из-за загоревшегося телефона

В Удмуртии девятимесячный мальчик получил ожоги из-за загоревшегося телефона.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по республике, отец укладывал малыша спать на кровати, рядом с ними лежал мобильный телефон, который в моменте вспыхнул и заискрился.

У ребенка загорелись штаны и он получил термический ожог ног на 3% тела. Мальчику оказали помощь и отправили домой на лечение.