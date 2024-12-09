Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Удмуртии ребенок получил ожоги ног из-за загоревшегося телефона
В Удмуртии девятимесячный мальчик получил ожоги из-за загоревшегося телефона.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по республике, отец укладывал малыша спать на кровати, рядом с ними лежал мобильный телефон, который в моменте вспыхнул и заискрился.
У ребенка загорелись штаны и он получил термический ожог ног на 3% тела. Мальчику оказали помощь и отправили домой на лечение.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников