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Происшествия 9 декабря 2024 15:45

В Удмуртии ребенок получил ожоги ног из-за загоревшегося телефона

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В Удмуртии девятимесячный мальчик получил ожоги из-за загоревшегося телефона.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по республике, отец укладывал малыша спать на кровати, рядом с ними лежал мобильный телефон, который в моменте вспыхнул и заискрился.

У ребенка загорелись штаны и он получил термический ожог ног на 3% тела. Мальчику оказали помощь и отправили домой на лечение.

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