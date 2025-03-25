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Происшествия 25 марта 2025 08:56

В Удмуртии после аварии с нефтевозом произошел частичный разлив нефтепродуктов

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В Удмуртии после аварии с нефтевозом произошел частичный разлив нефтепродуктов
Фото: t.me/mchsUR

В Удмуртии произошла авария с участием нефтевоза, что привело к частичному разливу нефтепродуктов вблизи села Юськи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В момент ДТП в цистерне находилось 20 тонн груза. Разлив был локализован, информация о пострадавших отсутствует.

Для устранения последствий происшествия были задействованы 18 специалистов и 9 единиц техники, отметили в ведомстве. Причины аварии уточняются сотрудниками Госавтоинспекции региона.

#удмуртия #разлив нефтепродуктов #ДТП
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