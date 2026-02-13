news_header_top
Происшествия 13 февраля 2026 10:37

В Удмуртии поймали наркокурьера, действовавшего по всему Поволжью

В Удмуртии МВД и бойцы ОМОН «Барс» Росгвардии задержали наркокурьера, действовавшего на территории всего Поволжья.

Как сообщает Управление Росгвардии по Приволжскому округу, мужчину уже подозревали в незаконной продаже наркотиков. При задержании у него обнаружили несколько свертков с наркотиками, а во время обыска в автомобиле и съемной квартире подозреваемого у него нашли еще более килограмма запрещенных веществ. Выяснилось, что подозреваемый купил их в Свердловской области, а затем хотел продать их в Поволжье, на территории Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело.

