В Удмуртии подразделение АО «Транснефть – Прикамье» признали лучшим в сфере охраны труда

Удмуртское районное нефтепроводное управление (РНУ) АО «Транснефть – Прикамье» признано победителем республиканского конкурса «Лучшая организация работы по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ)».

Цель конкурса - активизация деятельности организаций и совершенствование работы в области охраны труда, а также привлечение внимания к проблемам обеспечения безопасности труда работников предприятий, в том числе по соблюдению требований обеспечения сотрудников СИЗ.

Мероприятие проведено при поддержке Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики среди предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории региона.

Жюри оценивало своевременное обеспечение работников современными сертифицированными средствами индивидуальной защиты, отсутствие несчастных случаев и производственно-обусловленной заболеваемости в связи с неприменением средств защиты.

По расчётам организаторов проведение подобных конкурсов актуализирует в обществе важность вопросов обеспечения безопасных условий труда, способствует распространению положительного опыта, повышает ответственность руководителей и специалистов по охране труда. В конечном итоге достигается главная цель – безопасная трудовая деятельность, сохранение жизни и здоровья работников.