В Удмуртии открылась выставка о культуре татар

В историко-краеведческом музее Сарапульского музея-заповедника открылась выставка «В гостях у татар», посвященная истории и культуре татарского народа. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила директор Сарапульского музея Сабина Креклина.

«В Удмуртской Республике проживает множество национальностей, в том числе и татары. У нас есть кому оценить аутентичные предметы и реплики, представленные на выставке. Интересно, что экспозиция привлекает внимание как старшего, так и молодого поколения. Мы надеемся, что в рамках исторического просвещения эту выставку посмотрит большое количество людей», — рассказала Креклина.

Татары являются третьим по численности этносом из числа проживающих на территории Удмуртии. Экспонаты предоставлены Елабужским государственным музеем-заповедником. По словам Креклиной, идея выставки музеями вынашивалась два года.

Выставка «В гостях у татар» состоит из 200 предметов. Она представляет собой красочную энциклопедию татарской культуры. В нее вошел богатый этнографический материал конца XIX — начала XX веков. Здесь представлены предметы быта, национальная одежда, образцы посуды, украшений, изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

Особое место на выставке заняли художественные работы участников международных этно-арт-проектов Елабужского музея-заповедника. В них художниками запечатлены обряды и обычаи татар, отдельные эпизоды татарского эпоса, воспоминания о детстве и малой родине, достопримечательности Татарстана.

Выставочный проект посвящен Году родных языков и народного единства, проходящему в Республике Татарстан. Мероприятие в Сарапуле организовано в рамках межрегионального сотрудничества в области культуры и реализации межправительственных соглашений между Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой.

Открытие прошло при поддержке министерств культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, Управления культуры, спорта и молодежной политики города Сарапула, Союза музеев России, Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар и компании «Продакшн АГ».

Выставка будет доступна для посещения до середины ноября этого года.