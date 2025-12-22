В Удмуртии мужчина устроил пожар, запустив фейерверк на 100 залпов в квартире

Фото: ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

В Глазове 43‑летний мужчина поджег фейерверк на 100 залпов прямо в гостиной своей квартиры. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел вечером 20 декабря в доме на улице Глинки. Соседи услышали хлопки и почувствовали запах гари, после чего вызвали МЧС. К их прибытию в квартире было сильное задымление, горела мебель. Хозяин успел выйти сам.

Во время разведки спасатели нашли под кроватью кота без признаков жизни. Животное вынесли на улицу и реанимировали – питомец пришел в себя.

Площадь пожара составила 5 «квадратов». В тушении участвовали 11 человек и три единицы техники МЧС.