В Удмуртии ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали ранее судимого мужчину, который планировал совершить теракт в одном из отделов полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате проведенных мероприятий в городе Можга Удмуртской Республики задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России, 1968 года рождения», – указано в сообщении.

В гараже задержанного обнаружено и обезврежено изготовленное им самодельное взрывное устройство, а также средства поражения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению террористического акта» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».