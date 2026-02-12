news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 февраля 2026 11:24

В Удмуртии ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции

Читайте нас в
Телеграм

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали ранее судимого мужчину, который планировал совершить теракт в одном из отделов полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате проведенных мероприятий в городе Можга Удмуртской Республики задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России, 1968 года рождения», – указано в сообщении.

В гараже задержанного обнаружено и обезврежено изготовленное им самодельное взрывное устройство, а также средства поражения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению террористического акта» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

#удмуртия #фсб
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

«До 90% поражений идет «птичками»»: оператор БПЛА из Альметьевска о службе на СВО

11 февраля 2026
«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

«Это мизер!»: Минуллина назвала депутатам Татарстана причины пробуксовки ГЧП

11 февраля 2026