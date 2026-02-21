news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 21 февраля 2026 09:47

В Удмуртии 11 человек пострадали при ночной атаке украинских БПЛА

Читайте нас в
Телеграм

В Удмуртии от атаки украинских БПЛА пострадало 11 человек. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

«С травмами различной степени тяжести госпитализировали троих – двух пациентов в состоянии средней степени тяжести, одного – в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под наблюдением врачей», – пишется в сводке.

Восемь человек отпустили без госпитализации, устранением последствий занимаются оперативные службы.

#атака БПЛА #удмуртия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

20 февраля 2026
Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

20 февраля 2026