В Удмуртии 11 человек пострадали при ночной атаке украинских БПЛА

В Удмуртии от атаки украинских БПЛА пострадало 11 человек. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

«С травмами различной степени тяжести госпитализировали троих – двух пациентов в состоянии средней степени тяжести, одного – в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под наблюдением врачей», – пишется в сводке.

Восемь человек отпустили без госпитализации, устранением последствий занимаются оперативные службы.