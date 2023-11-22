Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В учреждениях образования Казани установят пожарную сигнализацию за 10,4 млн рублей
В двух госучреждениях Казани установят системы автоматической пожарной сигнализации, управления эвакуацией людей при пожаре и охранной сигнализации за 10,4 млн рублей. Соответствующая информация размещена в тендере на портале госзакупок.
Системы сигнализации установят в «Центре развития ребенка — детском саду № 383» в Приволжском районе. Общая стоимость работ оценивается в 4,9 млн рублей. Аналогичные системы появятся в «Лицее № 83 — Центре образования» в том же районе города. Цена — 5,5 млн рублей.
В стоимость включены, согласно документам, демонтаж существующих систем, монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), автоматической пожарной сигнализации (АПС) и охранной сигнализации (ОС). Затем должны провестись пуско-наладочные работы и интеграция с оборудованием дистанционного мониторинга и диспетчеризации.
После подписания контракта системы должны быть установлены в течение 30 дней. Гарантия на работы — 12 месяцев.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»