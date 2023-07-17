В учреждениях молодежной политики Казани стартовал набор в кадровый резерв

В Казани стартовал конкурс по формированию резерва управленческих кадров в учреждениях молодежной политики. Документы можно подать до 5 октября. Событие на деловом понедельнике анонсировала председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

По словам спикера, участником конкурса можно стать при наличии высшего образования и стажа работы на руководящих должностях не менее трех лет. Дополнительно кандидатам предстоит разработать концепцию развития муниципального учреждения молодежной политики.

«Кандидат должен обладать лидерскими качествами и иметь опыт общественной, проектной и грантовой деятельности, авторитет в принятии решений и способность нести за них ответственность. Особо будут оцениваться способность работать в команде, стратегическое мышление и навыки эффективного взаимодействия с партнерами», — отметила Загидуллина.

Дополнительно от каждого конкурсанта нужно представить концепцию развития учреждений молодёжной политики, добавила докладчица.

Конкурс пройдет в три этапа. Документы можно подать с 7 по 11 августа 2023 года в Комитет по делам детей и молодежи (ул. Петербургская, 70).

По словам главы городского исполкома Рустема Гафарова, значительную часть кадрового резерва составляют молодые люди. «Это отличный трамплин в карьере молодого специалиста. Понятно, что если он отвечает предъявляемым критериям и имеет желание расти в управленческом плане. Поэтому приглашаем всех, кто имеет свои выношенные идеи, попробовать свои силы и принять участие в конкурсе», — призвал руководитель.