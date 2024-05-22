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В уборную гимназии в Богатых Сабах вернут двери привычной высоты после жалоб в Сети
Администрация гимназии в Богатых Сабах решила вернуть двери привычной высоты в уборную образовательного учреждения на фоне сообщений неравнодушных граждан в соцсетях. Об этом «Татар-информу» рассказали в Управлении образования исполкома Сабинского района РТ.
«Учитывая сообщения неравнодушных граждан в социальных сетях по вопросу установки новых дверей в уборной сабинской гимназии в Богатых Сабах, администрацией было принято решение вернуть двери привычной высоты. Они будут установлены после проведения всех регламентных процедур. Впредь пожелания учащихся будут учтены при оборудовании помещений гимназии», – заявили в управлении.
Кроме того, власти заверили, что надзорные органы не выявили нарушений при обустройстве уборных, администрация гимназии и Управление образования муниципалитета также не получали жалоб родителей по данному вопросу.
Как ранее сообщал «Татар-информ», власти Сабов опровергли информацию о том, что в гимназии перед ЕГЭ срезали двери в туалете. Их действительно заменили, но это было сделано из-за того, что петли предыдущих массивных дверей не удерживали конструкцию, и часто приходилось проводить ремонт.
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