В убийстве четверых детей под Тверью подозревают их отца

Подозреваемым в убийстве четверых детей в Тверской области, по предварительным данным, является их отец. Он пытался свести счеты с жизнью и в настоящее время находится в медицинском учреждении, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Подозреваемый в убийстве детей, предварительно, их отец», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее прокуратура региона сообщила, что утром 28 декабря в частном доме, расположенном в СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа, были найдены тела четырех детей. Семья, проживавшая в этом доме, ранее не попадала в поле зрения полиции, и от соседей не поступало никаких жалоб, уточнили в региональном УМВД.