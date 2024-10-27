В ТЮЗе Нижнекамска представили премьеру спектакля «Кентервильское привидение»

В Нижнекамском ТЮЗе прошла премьера готическо-юмористической сказки «Кентервильское привидение» Оскара Уальда. Режиссером-постановщиком выступили Наталья Пахомова из Московского театра кукол, лауреат премии «Золотая маска».

«Мистика на сцене создается за счет света и дыма. Спектакль получился очень динамичным, ярким, но не без заключительной морали, которые зрители смогли вынести. Очень точное попадание в жанр — все на сцене было немного странные и чудаковатые, этого и хотелось создать с художником постановщиком. Зрители с восторгом наблюдали за действием, которое происходило на сцене. Несмотря на неожиданные появления призрака, юные зрители получили удовольствие от просмотра!» — поделилась с «Татар-информом» Пахомова.

Художником-постановщиком спектакля стала Наталья Фадеева, режиссером по пластике — Максим Пахомов, композитором — Игорь Волков.

По сюжету, семья американского посла становится обладателями старинного замка в Англии, и не менее древнего, но немного странноватого привидения. Сэр Саймон Кентервиль (именно так его зовут), которому уже несколько сотен лет, наводил ужас грохотом цепей на жителей замка. Семья Отисов решили этот страх немедленно прекратить, что довольно сильно расстроило призрака. Но за всеми поступками стоит душа, которая обречена на вечные скитания.

«Остались в восторге от спектакля! Костюмы, декорации и, естественно, игра актеров. Очень много детей было, так они сидели тише воды, ниже травы. Однозначно для детей и взрослых прекрасное мероприятие. Огромное спасибо всем создателям за „Кентервильское привидение“», — поблагодарила одна из зрительниц театра.

Постановка реализуется при поддержке Федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» в направлении «Театры малых городов».