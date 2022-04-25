В Тюменской области начались Дни татарстанского кино

В городах и населенных пунктах Тюменской области проходят Дни татарстанского кино. Жителям Тюмени и Тобольска уже были представлены кинокартины «Исәнмесез» режиссера Ильдара Ягафарова, «Әпипә» режиссера Ильшата Рахимбая и «Сөмбел» режиссеров Рамиля Фазлиева, Рашида Маликова. До 15 мая фильмы будут показаны еще в 15 населенных пунктах области.

«Пока эти показы проходят не по программе “Пушкинская карта”. Однако мы уже отправили в Минкультуры РФ запрос на включение этих фильмов во всероссийскую программу. Так или иначе, Татарстан был первым во включении кинематографа в “Пушкинскую карту”. Сейчас другие регионы перенимают наш опыт. К примеру, мы провели онлайн-сессию на платформе Zoom с представителями Якутской области на эту тему», - поделилась директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

По официальным данным, в Тюменской области, Ханты-Мансийске, Тюмени и на Ямале проживают около 350 тыс. татар, из них более 60 тысяч являются сибирскими татарами. Дни татарстанского кино для них – возможность встретиться, сблизиться со своей родной культурой, услышать родной язык.

Организаторами Дней татарстанского кино в Тюменской области выступили Министерство культуры Татарстана, ГБУК РТ «Татаркино», Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области, Благотворительный фонд «Баракат» (Благо), МАУК Центр татарской культуры города Тюмень, МАОУ СОШ 52 г. Тюмень, ТОМТОО «Яшь буын», Татледи клуб и ТООО «Ак калфак».

Дни татарстанского кино проходят в рамках мероприятий, посвященных празднованию Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин предложил использовать «Пушкинскую карту» для покупки билетов на российские фильмы.