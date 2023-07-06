В Тюменской области ФСБ нейтрализовала готовившего теракт националиста

Силовики задержали в Тюменской области националистов, которые готовили теракт по заданию Украины, при задержании один злоумышленник был нейтрализован, сообщает РИА Новости.

Была пресечена деятельность сторонников националистической идеологии, граждан РФ, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера, передает РИА Новости сообщение ФСБ.

По информации агентства, при задержании на месте готовящегося теракта один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

На месте был обнаружен пистолет Макарова со снаряженными патронами и готовое к применению самодельное взрывное устройство.