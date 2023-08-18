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В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне
Прокуратура Тюменской области начала проверку после отравления детей парами хлора в бассейне. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
Как выяснилось, в Тюменской области дети, отдыхавшие на базе отдыха с родителями, после купания в бассейне почувствовали недомогание. Прибывшие на место медики осмотрели тринадцать детей. Как указано в сообщении, трое несовершеннолетних госпитализированы.
Как сообщают в ведомстве, в настоящее время организована проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.
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