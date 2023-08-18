news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 18 августа 2023 21:30

В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Прокуратура Тюменской области начала проверку после отравления детей парами хлора в бассейне. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Как выяснилось, в Тюменской области дети, отдыхавшие на базе отдыха с родителями, после купания в бассейне почувствовали недомогание. Прибывшие на место медики осмотрели тринадцать детей. Как указано в сообщении, трое несовершеннолетних госпитализированы.

Как сообщают в ведомстве, в настоящее время организована проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.

#тюменская область #прокурорская проверка
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное