В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне

Прокуратура Тюменской области начала проверку после отравления детей парами хлора в бассейне. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Как выяснилось, в Тюменской области дети, отдыхавшие на базе отдыха с родителями, после купания в бассейне почувствовали недомогание. Прибывшие на место медики осмотрели тринадцать детей. Как указано в сообщении, трое несовершеннолетних госпитализированы.

Как сообщают в ведомстве, в настоящее время организована проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка.