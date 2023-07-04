В Тюмени задержали пособника ВСУ, пытавшегося склонить военных к госизмене

Сотрудники ФСБ задержали пособника ВСУ, пытавшегося склонить к переходу на украинскую сторону офицера одной из воинских частей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения СВО», – указано в сообщении.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене.