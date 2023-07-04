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В Тюмени задержали пособника ВСУ, пытавшегося склонить военных к госизмене
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Сотрудники ФСБ задержали пособника ВСУ, пытавшегося склонить к переходу на украинскую сторону офицера одной из воинских частей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Фигурант склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения СВО», – указано в сообщении.
Против мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене.
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