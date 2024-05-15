В Тюмени осудили двоих казанцев, оформлявших автокредиты по поддельным документам

В Тюмени вынесли приговор двум жителям Казани. Их признали виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, в апреле 2023 года 48-летний казанец приехал в один из автосалонов Тюмени, чтобы приобрести автомобиль Kia Cerato. Он представил поддельный паспорт и оформил кредит на машину. По данным надзорного ведомства, таким образом казанец причинил кредитной организации ущерб на сумму 2, 5 млн рублей.

После продажи иномарки казанец вместе с 24-летним подельником снова прибыл в Тюменскую область, чтобы приобрести автомобиль Volkswagen Polo стоимостью 1,9 млн рублей. Они придерживались ранее разработанной схемы и использовали поддельные документы. Однако сотрудник автосалона обнаружил подделку.

Как сообщают в ведомстве, незаконно приобретенные автомобили перемещались за границу другими участниками группы также по поддельным документам.

Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, они обязаны выплатить ущерб в размере 2,5 млн рублей.

«Уголовное дело в отношении еще двоих соучастников выделено в отдельное производство», – добавили в прокуратуре.