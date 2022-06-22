В тюлячинском селе Баландыш благодаря инициативным жителям благоустроили пруд

В селе Баландыш Тюлячинского района Татарстана благодаря инициативным жителям благоустроили пруд. Благоустройство первого общественного пространства в селе началось в прошлом году. В этом году специалисты Фонда «Институт развития городов РТ» реализуют второй этап проекта.

В Баландыше проживают всего 653 человека. В селе не было ни одного парка и сквера. Чтобы отметить какой-нибудь большой праздник, жители собирались у устья реки Кысык. Эту площадку они благоустраивали своими силами: укрепляли берега реки, чистили территорию от мусора. Однако потом на эти усилия обратил внимание глава Тюлячинского района и написал фонду письмо.

Уже в 2021 году архитекторы и строители приступили к благоустройству. Они привели в порядок часть территории: соорудили деревянный настил, выложили дорожки тротуарной плиткой и создали событийную зону, которая задействована круглый год — летом на ней проводят концерты, а зимой собираются для новогодних мероприятий.

В 2022 году начнется озеленение территории. Слово «балан» в переводе с татарского языка означает «калина», поэтому для площадки была заказана айдентика в стиле этого дерева: теперь на набережной появятся красные скамейки и малые архитектурные формы. Также на территории будет высажена именно красная калина. Еще здесь появятся спортивная площадка со шведской стенкой и брусьями и комфортные пешеходные пути.

«Проект реализуется в рамках федерального приоритетного проекта „Формирование комфортной городской среды“ на 2022 год. Общий бюджет на II очередь составляет 5 млн рублей», — уточнила в разговоре с «Татар-информом» пресс-секретарь помощника Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой Диляра Галеева.

По словам собеседницы агентства, сроки реализации проекта — ориентировочно к началу августа этого года.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» воплощается в жизнь в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.