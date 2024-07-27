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В Тюлячинском районе женщина пострадала в вылетевшей с дороги легковушки
Вчера вечером вблизи деревни Айдарово Тюлячинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По информации очевидцев, переданной агентству «Татар-информ», инцидент случился на въезде на трассу Тюлячи - Нырси.
Водитель Renault потеряла контроль над управлением, в результате чего транспортное средство слетело с дорожного полотна и перевернулось.
В результате аварии пострадала пассажирка иномарки, ее медики доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи.
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