В Тюлячинском районе женщина пострадала в вылетевшей с дороги легковушки

Вчера вечером вблизи деревни Айдарово Тюлячинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

По информации очевидцев, переданной агентству «Татар-информ», инцидент случился на въезде на трассу Тюлячи - Нырси.

Водитель Renault потеряла контроль над управлением, в результате чего транспортное средство слетело с дорожного полотна и перевернулось.

Фото: © «Татар-информ»

В результате аварии пострадала пассажирка иномарки, ее медики доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи.