В Тюлячинском районе Татарстана запустили предприятие по переработке семян

Возле села Узяк Тюлячинского района Татарстана открылся комплекс по переработке семян. На предприятии мощностью 10 тонн в час будут производиться семена озимой и яровой пшеницы, гороха и других культур. В среднем здесь планируют получать 25 тыс. тонн семян в год, что обеспечит сев на площади около 100 тыс. га.

«Залог хорошего урожая – это качественное зерно, которое нужно очистить, подготовить. Здесь имеется весь цикл заготовки семян. Задача – полностью обеспечить республику семенами, чтобы процессом занимались в одном месте, а не каждая территория в отдельности», – сказал на открытии предприятия министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

По информации Минсельхозпрода РТ, семенной завод оснащен высокотехнологичным оборудованием, с помощью которого будут проводиться многоступенчатая очистка и калибровка зерна, его обработка средствами защиты растений.

Проект реализуется на базе агрофирмы «Август-Тюлячи». В 2021 году на этой территории был построен автоматизированный зерносушильный комплекс производительностью 50 тонн в час. Второй этап проекта стартовал в прошлом году. Тогда были возведены производственный корпус, четыре склада напольного хранения, здание лаборатории, а также проложены подъездные пути.