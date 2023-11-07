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В Тюлячинском районе Татарстана назначен новый руководитель ОМВД
Замминистра внутренних дел по РТ Алексей Завгороднев представил личному составу ОМВД России по Тюлячинскому району нового руководителя.
Начальником отдела назначен подполковник полиции Фарит Гатауллин.
В ведомстве сообщили, что ранее он занимал должность заместителя начальника отделения МВД России по Сабинскому району.
Фарит Гатауллин в сентябре 2005 года поступил в Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД России, после окончания которой пошел служить участковым уполномоченным милиции Тюлячинского РОВД, где дослужился до начальника отдела УУП и ПДН.
В апреле 2018 года он был назначен на должность заместителя начальника отдела МВД России – начальника полиции отдела МВД России по Сабинскому району.
Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» 2 и 3 степени, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД» II степени, медалью «За смелость во имя спасения.
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