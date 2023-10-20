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В Тюлячинском районе РТ реконструировали участок региональной дороги протяженностью 5 км
В Тюлячинском районе Татарстана реконструировали участок автодороги М7 «Волга» – Шадки – Сауш – Шармаши протяженностью около 5,2 км. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на отрезке от 0+000 до 5+185 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«До начала строительно-монтажных работ были выполнены подготовительные работы по снятию растительного слоя, вырубке деревьев и очистке от кустарника. Переустроены инженерные коммуникации и демонтаж существующих дорожных знаков», – отметили в министерстве.
Дорога отреставрирована с применением современных технологий и материалов. Торжественное открытие участка состоялось сегодня с участием министра транспорта и дорожного хозяйства Фарита Ханифова и главы Тюлячинского района Назипа Хазипова.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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