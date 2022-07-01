В Тюлячинском районе РТ по нацпроекту отремонтируют участок дороги Казань — Шемордан

В Тюлячинском районе Татарстана по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют участок автодороги Казань — Шемордан протяженностью 4,5 километра. Работы проводятся на отрезке с 74+139 по 78+700 километр, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Проведены работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой и верхний слой покрытия из асфальтобетонной смеси», — отметили в министерстве.

Дорожникам еще предстоит укрепить обочины, установить 116 дорожных знаков, сигнальные столбики и барьерные ограждения, а также нанести разметку.

Ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Казанской агломерации выполнен на 52,4%, в Набережночелнинской — на 56,2%, в Нижнекамской — на 37%, на региональных автодорогах — на 31% от плана.

Национальные проекты реализуются в России по поручению Президента РФ Владимира Путина начиная с 2019 года.