В Тюлячинском районе РТ по нацпроекту отремонтирован участок дороги Казань – Шемордан

В Тюлячинском районе Татарстана отремонтирован участок дороги Казань – Шемордан с 82 по 83,4 км. Работы выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники провели фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, уложили выравнивающий слой из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси по новому ГОСТу и верхний слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона», – отметили в министерстве.

Кроме того, рабочие укрепили обочины по два метра с каждой стороны, установили металлическое барьерное ограждение протяженностью 136 метров и нанесли дорожную разметку. Генеральным подрядчиком работ выступил «Татавтодор».

Региональная автомобильная дорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части восемь метров. Она соединяет Сабинский, Тюлячинский и Пестречинский районы республики с Казанью. По ней курсируют межмуниципальные и школьные автобусы.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 96,7 км региональных автодорог, что позволит достичь 48,2% их нормативного состояния.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина. В прошлом году их цели были скорректированы.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ