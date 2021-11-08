В Тюлячинском районе РТ по нацпроекту обновили 5-километровый участок региональной дороги

В Тюлячинском районе Татарстана дорожники капитально отремонтировали участок автодороги М7 «Волга» – Шадки – Сауш – Шармаши. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на отрезке с 20,1 по 25,5 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Капитальный ремонт участка начался в 2019 году. На площади 37 979 кв. метров рабочие уложили верхний слой покрытия из высокопрочного асфальтобетона, укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны», – отметили в министерстве.

Кроме того, для безопасности движения специалисты установили барьерные ограждения протяженностью 252 метра, 159 сигнальных столбиков, 44 новых дорожных знака и нанесли разметку. Генеральным подрядчиком работ выступил «Татавтодор».

Региональная автодорога имеет две полосы движения и ширину проезжей части семь метров. Она обеспечивает выход на федеральную трассу М7, по ней проходят школьные автобусные маршруты.

Всего в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 96,7 км региональных автодорог. В результате 48,2% дорог достигнут нормативного состояния.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с «майскими» указами Президента Владимира Путина.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ.