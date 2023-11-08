Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Тюлячинском районе пострадал водитель опрокинувшейся в кювет «Гранты»
Скопировать ссылку
На трассе М7 в Тюлячинском районе Татарстана произошла авария, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
По их информации, с дороги накануне днем вылетела «Лада Гранта».
Легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.
Водителя забрали врачи. Как сообщают очевидцы, пожилой мужчина находился в тяжелом состоянии.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2