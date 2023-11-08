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Руc Тат
Происшествия 8 ноября 2023 13:26

В Тюлячинском районе пострадал водитель опрокинувшейся в кювет «Гранты»

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На трассе М7 в Тюлячинском районе Татарстана произошла авария, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

По их информации, с дороги накануне днем вылетела «Лада Гранта».

Фото: © Очевидцы

Легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.

Водителя забрали врачи. Как сообщают очевидцы, пожилой мужчина находился в тяжелом состоянии.

#перевернулся автомобиль #тюлячинский район рт
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