В Тюлячинском районе РТ по нацпроекту открылся модульный ФАП

В селе Алан Тюлячинского района РТ открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Модульное здание площадью 84,3 квадратных метра построено на средства программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Татарстан национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба района.

Открытие состоялось при участии начальника Управления метрологического и технического контроля, охраны труда Министерства здравоохранения РТ Фаниса Исхакова, директора Центра мобилизационного резерва Министерства здравоохранения РТ Ильдара Шарипова, земляка аланцев — депутата Государственной Думы РФ Рустама Калимуллина, жителей села. Это долгожданное событие совпало с Днем защиты детей и поэтому на празднике было много ребят.

Глава Тюлячинского района Назип Хазипов поздравил всех сельчан с открытием современного фельшерско-акушерского пункта и выразил надежду, что сельчане будут обращаться сюда чаще за советом, чем за медицинской помощью.

После официальной части гости осмотрели новое здание. ФАП отвечает всем современным требованиям, укомплектован новой мебелью, современным необходимым оборудованием и квалифицированными медицинскими кадрами.

Старый медпункт находился в приспособленном помещении в детском саду. Теперь есть все условия для оказания качественной первичной помощи населению.

Аланский фельдшерско-акушерский пункт обслуживает два села — Алан и Ключище. Численность населения составляет 447 человек. Медицинскую помощь будет оказывать медсестра высшей квалификационной категории с общим стажем работы 33 года.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.