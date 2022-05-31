В Тюлячинском районе отремонтируют два участка дороги Казань — Шемордан

В Тюлячинском районе Татарстана проводится ремонт двух участков дороги Казань — Шемордан: от 74+139 км до 78+700 км, а также 81+700 км — 82+000 км. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Общая протяженность участков достигает почти 5 км.

Фото: пресс-служба Миндортранса Татарстана

Во время ремонта специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, уложат выравнивающий слой, состоящий из асфальтобетонной смеси типа А16НТ, верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 площадью 2400 кв.м. Помимо этого, планируется укрепление обочин ЩПС С4 М-800.

К настоящему моменту уже выполнены первые два этапа работ. Специалистам осталось обустроить верхний слой и укрепить обочины.

В Миндортрансе напомнили, что в 2022 году в пределах Казанской агломерации будет отремонтировано 33,8 км дорог. На это выделено 5 млн рублей, из которых 3 — средства федерального бюджета, а 2 млн — татарстанского.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента страны Владимира Путина.