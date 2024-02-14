В Тюлячинском районе открыли новый молодежный центр «Киләчәк»

В Тюлячинском районе Татарстана открылся новый молодежный центр «Киләчәк». В торжественной церемонии открытия принял участие глава Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«От всей души поздравляю с открытием молодежного центра! Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов поставили первоочередной задачей создание в стране современных условий для развития молодежи. За последние десять лет в республике построено более 250 новых молодежных объектов, в городах и районах сегодня работают 36 молодежных центров. И большое символическое значение имеет открытие молодежного центра „Киләчәк“ в год, объявленный в стране Годом семьи», — заявил Сафаров.

Он подчеркнул, что молодежь и дети, воспитывающиеся здесь, станут в будущем крепкой опорой Татарстана, и поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве здания.

«Желаю всем здоровья, творческих успехов, счастья, светлого будущего», — добавил руководитель Администрации Раиса Татарстана.

Сам центр подходит для различных видов детского творчества. В трехэтажном здании имеются кабинеты для занятий музыкой, актерским мастерством, рисованием и танцами, а также библиотека, коворкинг и актовый зал.

«Это молодежный центр, который построен фактически с нуля, и [такое] впервые [происходит] в районном центре нашей республики», — заметил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

По словам министра, на строительство направили свыше 200 млн рублей по распоряжению Раиса РТ Рустама Минниханова (в рамках программы по ремонту и строительству молодежных центров).

Садыков также рассказал, что в прошлом году в Татарстане было капитально отремонтировано шесть молодежных центров и в 2024-м планируется обновить еще столько же, а также приступить к строительству МЦ в Рыбно-Слободском районе республики.

«Мы четко и планомерно идем к тому, чтобы в каждом районе Татарстана появлялись пространства для разностороннего развития молодежи», — заключил он.