В Тюлячинском районе начались съемки нового сериала «Алмаш»

В культурно-развлекательном комплексе «Туган авылым» в Тюлячах стартовали съемки нового сериала «Алмаш», производством которого занимаются кинокомпания «Ватан 21 век» телерадиокомпания «Новый век».



Режиссером сериала выступил Алмаз Акберов, сценарист – Альберт Шакиров. Главные роли исполняют Фаннур Мухаметзянов, Асхат Хисматов, Айгуль Шакурова, Фирая Акбарова, Искандер Хайруллин, Радик Бариев и другие артисты республиканских театров.



Председатель Комиссии при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Татарстане, Марат Ахметов поблагодарил творческую команду ТНВ.



«С телерадиокомпанией “Татарстан – Новый Век” мы реализуем несколько проектов. В прошлом году был снят многосерийный фильм «Бер-бер хәл». Мы решили продолжить эту хорошую традицию, потому что в сохранении нашего языка роль этой компании неоспорима. Думаю, сериал будет интересен зрителю, способствует сохранению, развитию нашего языка», – сказал Ахметов.

Зрители уже устали от зарубежных сериалов, считает гендиректор АО ТРК «Новый век» Ильшат Аминов.

«Мы показывали бразильские, турецкие сериалы – людям надоело. Люди просят сериалы о нашей собственной жизни, с нашими артистами. Мы стараемся выполнять этот заказ. Наша главная задача – не останавливаться, снимать дальше, потому что тем очень много», – сказал Аминов.



Следуя традиции, Ильшат Аминов разбил тарелку с подписями создателей сериала и артистов о штатив камеры.

Премьера сериала «Алмаш» на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и ТНВ-Планета» запланирована на осень 2022 года. В 20-серийном сериале авторы расскажут историю возвращения из города в село. Главные герои – братья-близнецы Амир и Самир. В силу сложившихся обстоятельств героям приходится поменяться местами (“Алмаш” в переводе татарского – замена, подменщик – прим. ред.).



«В последние дни съемок сериала «Бер-бер хәл» пришла другая идея. Мы стали думать, неплохо было бы семью из предыдущего сериала отправить из города в деревню», – добавил автор идеи.



« “Алмаш” — сериал о большой любви во всех ее проявлениях, на самое главное, это сериал о любви к малой Родине. Для кого-то она осталась лишь в воспоминаниях, кто-то до сих пор имеет возможность навещать свое село, а кто-то имеет счастье жить на своей земле, в своем отчем доме. «Нигез» — вечная ценность, которая рано или поздно станет значимой для каждого из нас», — говорится в пресс-релизе.



Две главные роли – близнецов Амира и Самира сыграет артист Камаловского театра Фаннур Мухаметзянов. «Играть сразу двоих немного сложно, потому что они разные. Когда Радик Бариев предложил роль, я не сразу решился. Но в итоге согласился. Это мой первый подобный опыт», – рассказал артист.