В Тюлячинском районе до 10 ноября закрыли движение по региональной дороге

В Татарстане временно закрыли движение транспорта по автомобильной дороге Арск – Тюлячи – Большие Кибя-Кози, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Движение по участку автодороги в Тюлячинском районе будет закрыто до 10 ноября. «Это связано с ремонтом водопропускной трубы, расположенной на 4,1 км», – отметили в министерстве.

Автомобилисты могут совершить объезд по региональной дороге Арск – Тюлячи. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.