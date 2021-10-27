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Ру Тат
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27 октября 2021  03:24

В Тюлячинском районе до 10 ноября закрыли движение по региональной дороге

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В Татарстане временно закрыли движение транспорта по автомобильной дороге Арск – Тюлячи – Большие Кибя-Кози, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Движение по участку автодороги в Тюлячинском районе будет закрыто до 10 ноября. «Это связано с ремонтом водопропускной трубы, расположенной на 4,1 км», – отметили в министерстве. 

Автомобилисты могут совершить объезд по региональной дороге Арск – Тюлячи. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

#ремонт дорог #закрытие движения
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