В Тюлячинской ЦРБ установили новый цифровой рентген-аппарат

В Тюлячинской центральной районной больнице установили новый цифрового рентген-аппарат. Перед этим в кабинете сделали капитальный ремонт, и сейчас ЦРБ получает санитарно-эпидемиологическое заключение, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В Тюлячах до этого не было цифрового рентген-оборудования, и что появление нового современного диагностического оборудования позволит оказывать медпомощь более качественно, подчеркнули в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Оборудование закупили по федеральной программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Эта программа направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи населению.