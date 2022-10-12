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Здоровье
12 октября 2022  00:36
Эвелина Киселёва

В Тюлячинской ЦРБ установили новый цифровой рентген-аппарат

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В Тюлячинской центральной районной больнице установили новый цифрового рентген-аппарат. Перед этим в кабинете сделали капитальный ремонт, и сейчас ЦРБ получает санитарно-эпидемиологическое заключение, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В Тюлячах до этого не было цифрового рентген-оборудования, и что появление нового современного диагностического оборудования позволит оказывать медпомощь более качественно, подчеркнули в ведомстве.

 

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Оборудование закупили по федеральной программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Эта программа направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи населению.

#Тюлячинский район #црб
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