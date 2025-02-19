В Тюлячах обсудили повышение эффективности общественных приемных «Единой России»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Тюлячах в рамках Дня «Единой России» прошел образовательный семинар для руководителей местных общественных приемных партии в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Участники семинара обсудили правовые аспекты деятельности, механизмы реализации наказов избирателей и эффективной коммуникации с гражданами. По словам руководителя аппарата Совета Тюлячинского района Ильдара Мубинова, мероприятие объединило руководителей и специалистов местных общественных приемных из Тюлячинского, Арского, Атнинского, Высокогорского, Лаишевского, Мамадышского, Рыбнослободского, Пестречинского и Сабинского районов.

«За 2024 год Региональной и местными общественными приемными «Единой России» в Татарстане было проведено 6925 приемов граждан и рассмотрено 15 642 обращения. <...> Наша задача – не только фиксировать проблемы, но и добиваться их решения. <...> постоянное развитие – это наш негласный девиз», – заметил руководитель Региональной общественной приемной и Штаба общественной поддержки «Единой России» в РТ Камиль Садриев.

Семинар проводится уже четвертый год подряд. Его тематика определяется с учетом стратегических задач партии. Заместитель руководителя Штаба общественной поддержки, координатор по работе с обращениями граждан Региональной общественной приемной Анастасия Исаева назвала семинар «прочным звеном между федеральными партийными органами и местными общественными приемными».

Главной темой семинара стал единый день приемов участников специальной военной операции и их семей. Такие встречи стали постоянной практикой приемных «Единой России». Приемы заявителей по жилищным и юридическим вопросам посетили более 130 татарстанцев.

Состоялось также обсуждение цифрового сервиса «Мой депутат». Он нацелен на то, чтобы депутаты получали обратную связь и видели реальную картину проблем в районах.

Отдельный блок оказался посвящен цифровым коммуникациям. Пресс-секретарь Региональной общественной приемной в РТ Александра Мухина рассказала о тонкостях работы в социальных сетях, эффективных форматах подачи информации и особенностях взаимодействия с разными возрастными аудиториями.

«Молодежь ждет динамичного контента, старшее поколение – четких разъяснений, а родители – понятных инструкций и алгоритмов действий. Чем грамотнее мы адаптируем информацию, тем лучше она воспринимается», – пояснила она.

Руководитель местной общественной приемной «Единой России» Тюлячинского района Флюза Галавиева поделилась впечатлениями от семинара.

«С коллегами узнали новые нюансы о работе с обращениями граждан, особенно по юридической части. Теперь будем использовать новые механизмы работы, в частности, уделять больше внимания сопровождению обращений до полного их решения и активнее взаимодействовать с профильными ведомствами», – отметила она.