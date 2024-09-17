«В тылу необходима любая техника»: нижнекамец подарил бойцам СВО автомобиль

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Очередная партия шефской помощи сегодня отправилась из Нижнекамска в зону специальной военной операции. Волонтеры передали солдатам инструменты, бензиновый генератор, экипировку, наборы сухого душа и письма от юных нижнекамцев. Отправили всё на легковой машине, которую передал в дар бойцам житель Нижнекамска.

Автомобиль Audi уже скоро окажется в зоне СВО. По словам волонтеров, это тот случай, когда на внешность обращать внимания не нужно — они сделали всё, чтобы старая машина верно и долго служила бойцам.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Мы проверили машину, машина в полной боевой готовности. Поменяли все расходники, обслужили ее, и теперь мы передадим ее нашим ребятам. Как сказали ребята, им в тылу необходима любая техника: для передвижения, для перевозки личных вещей, продуктов, всего самого необходимого», — пояснил волонтер Фаяз Сунгатов.

Машину активистам передал нижнекамец по имени Фарит. Он сам вышел с такой инициативой, заметила председатель СТОС Лариса Орлова. Появилась хорошая возможность отправить бойцам и другую помощь — а втомобиль загрузили под завязку.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Ребята просили термобелье, тактические аптечки, генератор, бензопилу, шуруповерты. Нам администрация города выделили генератор бензиновый. Также маскировочные сети мы собрали, нам помогли волонтеры из Набережных Челнов, привезли груз тоже. Очень приятно, что мы объединяемся и помогаем нашим ребятам», — сказала Лариса Орлова.

Дополнили эту партию помощи рисунками воспитанников детских садов. Их как раз сегодня принесли воспитатели.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Делали сбор на спальные мешки, и у нас не хватало 32 тыс. рублей. Пришли две бабушки-пенсионерки, принесли нам 30 тыс. рублей. Это трогательно, душевно, патриотично и очень нужно», — заявила Лариса Орлова.

Эту машину получат десантники. Транспорт отправят через Казань. Именно в столицу Татарстана иномарку сегодня перегонят волонтеры. А уже оттуда вместе с большим конвоем ее переправят в зону спецоперации.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 2 сентября те, кто заключают контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.