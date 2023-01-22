«В тяжелый год помощь пришла из Татарстана»: Как республика спасала российский спорт

Минувший год стал тяжелым для спортивной отрасли. Отмененные международные старты, недопуск российских спортсменов и лишение их наград, – лишь неполный перечень вызовов. Как Татарстан отреагировал на санкции и какой пример подал другим регионам страны, обсудили сегодня на коллегии Минспорта РТ.

В 2022 году в Татарстане было отменено 20 международных турниров

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

После отмены международных стартов нужен был аналог

В Татарстане до 2022 года ежегодно проводилось большое количество международных спортивных соревнований разного уровня. Ряд стартов был запланирован и в прошлом году, но их пришлось отмененить из-за санкций в отношении России. Кроме того, российских спортсменов перестали допускать на турниры и в других странах. Тогда было принято решение о проведении альтернативных открытых спортивных соревнований, в том числе в Татарстане.

«В условиях непростой геополитической обстановки руководством страны и республики было поддержано проведение в Татарстане альтернативных спортивных проектов, таких как международные соревнования „Игры дружбы“, Всероссийская спартакиада по летним видам спорта, „Единые игры Специальной Олимпиады“, которые откроются сегодня, и „Игры будущего“», - перечислил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

По словам министра спорта республики Владимира Леонова, в 2022 году в Татарстане было отменено 20 международных турниров.

«Тем не менее, мы провели 69 крупных соревнований. Приняли огромное количество чемпионатов России, в том числе по спортивной гимнастике, синхронному плаванию, триатлону. Часть из них получила статус международных. Особое внимание было уделено «Играм дружбы», которые уже стали брендом России и Татарстана», - прдчеркнул Леонов.

Уже есть и планы на будущий год по альтернативным форматам. В частности, Казань в 2024 году примет уникальные соревнования «Игры будущего», которые объединят киберспорт и реальный спорт.

Олег Матыцин подчеркнул, что Татарстан не боится брать на себя и инновационные спортивные проекты Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстан – яркий пример, как надо реагировать на санкции в спорте»

Высокую оценку альтернативным соревнованиям в Татарстане дал и министр спорта России Олег Матыцин. По его словам, республика показала всем, как нужно правильно реагировать на санкции в спорте.

«Мы должны понимать, что живем в сложных условиях борьбы с международными санкциями. В какой-то степени они позволяют нам осознать наши ресурсы. Татарстан — яркий пример того, как нужно реагировать на санкции. Но нужно понимать, что спорт — это не автономная отрасль. Наши спортсмены везде выступают, их очень просто чего-то лишить. Верю, что 2023 год подарит возможность показать нашу силу через задуманные проекты», — заявил федеральный министр.

Он подчеркнул, что Татарстан не боится брать на себя и инновационные спортивные проекты. Так, в этом году в республике были проведены фиджитал-игры, которые стали тестовыми соревнованиями перед «Играми будущего». Их проведение запланировано в Казани в 2024 году.

Светлана Ромашина высоко оценила организацию прошедших в Казани «Игр дружбы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Невозможность ездить на международные старты стала для российских спортсменов критическим моментом»

Закрытие «железного занавеса» стало для российских спортсменов ощутимым ударом. Сложно найти мотивацию без крупных стартов. Но здесь на выручку пришли альтернативные соревнования и спартакиады, сообщила заслуженный мастер спорта РФ, семикратная олимпийская чемпионка, первый вице-президент федерации синхронного плавания РТ Светлана Ромашина.

«Для российского спорта 2022 год стал крайне непростым. Это я говорю как действующий спортсмен. Для спортсменов невозможность поехать на международные старты стала критической. В этот момент нужно было решение. В водных видах спорта в тяжелое время помощь пришла из Татарстана. Предложили интересный формат международных соревнований "Игры дружбы"», - рассказала Ромашина.

Она побывала на многих международных соревнованиях, в том числе и Олимпиадах. При этом Ромашина высоко оценила организацию прошедших в Казани «Игр дружбы».

«Мы все вместе отстояли независимость российского спорта. Тысячи зрителей наблюдали за стартами как на трибунах, так и на экране. Приехали более 3 тыс. участников разных возрастов, в том числе 453 из-за рубежа. Разыграны 295 комплектов медалей. При этом нет вопросов к настрою спортсменов. Установлены один мировой и три европейских рекорда», - заявила спортсменка.

Отдельно Ромашина отметила высокие баллы прыгунов в воду и сборной по синхронному плаванию, которая на протяжении 20 лет стабильно берет золотые медали на международных стартах.

«Слова благодарности за эти старты, возможность тренироваться под руководством лучших российских специалистов, приходят к нам по сей день», - заключила Ромашина.

Алексей Песошин: «В условиях непростой геополитической обстановки руководством страны и республики было поддержано проведение в Татарстане альтернативных спортивных проектов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Альметьевске и Набережных Челнах появятся два крытых футбольных манежа

На коллегии отчитались и о результатах работы по развитию массового спорта и планах на 2023 год. Так, в Альметьевске и Набережных Челнах появятся крытые футбольные манежи, которые будут финансироваться как государством, так и частным бизнесом.

«В 2023 году у нас запланировано строительство крытых футбольных манежей в Альметьевске и Набережных Челнах в рамках реализации федерального проекта „Бизнес-спринт“. Я прошу Минспорта РТ и глав муниципалитетов взять эти проекты на особый контроль», — сказал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Напомним, что Татарстан стал первым регионом страны, где был возведен спортивный объект по системе государственно-частного партнёрства. Речь идет о спортивно-оздоровительном комплексе с термами на берегу реки Мелекески в Набережных Челнах.

Об итогах работы рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов. По его словам, число людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигло в Татарстане 57,8%.

По словам Владимира Леонова, число людей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, достигло в Татарстане 57,8% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» «Основной наш показатель — число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Татарстан в сильной динамике. На сегодня занимаются 57,8%. Это шестой-седьмой результат в стране. Мы видим перспективу и рассчитываем в 2023 году пробить планку в 60%», - сообщил министр. Кроме того, в Татарстане продолжится работа по капитальному ремонту спортивных сооружений. На 2023 год запланирована реновация на 15 объектах на общую сумму в 500 млн рублей.

Леонов подчеркнул, что программа капитального ремонта спортивных сооружений положительно себя зарекомендовала на уровне республики. В связи с этим он предложил министру спорта России Олегу Матыцину распространить соответствующий опыт на федеральный уровень.

Не обошли стороной и тему развития системы ГТО. На сегодняшний день в Татарстане уже выданы почти 300 тыс. знаков, более 82 тыс. из которых - золотые.

«У нас сегодня каждый четвертый житель республики зарегистрирован в электронной системе ГТО, это порядка 1 млн человек. У нас одна из самых больших выгрузок. Тем более, федеральный оператор работает в Татарстане, мы здесь не можем оставать», - отметил министр.

Он отдельно выделил муниципалитеты-лидеры ГТО, куда вошли Апастовский, Азнакаевский и Черемшанский районы, а в числе отстающих Тюлечинский, Менделеевский и Пестречинский. Для последних он призвал усилить работу по этому направлению.