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В Тверской области крупный пожар – горит лодочная станция
Лодочная станция на площади 500 кв. метров загорелась в Тверской области, на место пожара направлен вертолет. Об этом сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.
«В Кимрском МО на территории садового некоммерческого товарищества горит лодочная станция. Огонь охватил 500 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет», – говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что к месту возгорания направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством.
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