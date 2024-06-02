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Происшествия 2 июня 2024 14:23

В Тверской области крупный пожар – горит лодочная станция

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Лодочная станция на площади 500 кв. метров загорелась в Тверской области, на место пожара направлен вертолет. Об этом сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

«В Кимрском МО на территории садового некоммерческого товарищества горит лодочная станция. Огонь охватил 500 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что к месту возгорания направлен вертолет Ка-32 МЧС России с водосливным устройством.

#МЧС России
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