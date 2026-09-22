В Твери выставили на продажу гоночную Lada Granta Sport S1600 за 2,75 млн рублей

Фото: auto.ru

В России выставили на продажу гоночную Lada Granta Sport S1600. Цена автомобиля – 2 750 000 рублей. Машину 2015 года в кузове лифтбек продают в Твери. По словам продавца, транспортное средство не эксплуатировалось. Информация появилась на «Авто.ру».

Согласно полученным данным, безопасность пилота обеспечивают несколько решений. Это вварной сертифицированный каркас из легированной стали, выполненный по стандартам РАФ. Также установлены кресло-ковш OMP RS-PT и шеститочечные ремни. Снаряженная масса – 1050 кг. Снизить вес удалось за счет поликарбонатных стекол, легкого капота и крышки багажника.

Автомобиль подготовлен к кольцевым заездам. Под капотом – 1,6-литровый мотор на базе серийного блока ВАЗ-21127 мощностью 155 л.с. В него добавили спортивные распредвалы, впускной модуль от 1,8-литрового агрегата, прямоточный выхлоп и улучшенное охлаждение.

С двигателем работает 5-ступенчатая механика. У нее укороченные передачи, самоблокирующийся дифференциал и керамическое сцепление. Подвеска получила спортивные амортизаторы и пружины Lada Sport, а также заднюю балку с регулировкой жесткости. Приводы колес усилили. Диски – 14-дюймовые Slik с шинами Yokohama A048.