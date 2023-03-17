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В Твери по проекту «Татинвестгражданпроекта» возведут еще одну школу
В Твери еще одно здание школы построят по проекту «Татинвестгражданпроекта» (ТИГП). Об этом стало известно на совещании с губернатором Тверской области Игорем Руденей, в котором принял участие руководитель проектной мастерской Григорий Руденко, сообщает пресс-служба компании.
Сейчас в Твери уже возводят две школы по проектам ТИГП. Очередное образовательное учреждение предполагается возвести на улице Цветочная.
Современная школа на 1224 места появится в одном из активно развивающихся жилых микрорайонов под названием Радужный. Это позволит детям из расположенных рядом жилых комплексов учиться рядом с домом.
В школе должны быть созданы все условия для занятий физической культурой и спортом, включая два плавательных бассейна и спортивные залы. На улице планируется обустроить футбольное поле, площадки для баскетбола, спортивных игр и гимнастики, беговые дорожки и сектор для прыжков.
Помимо этого, строительство еще одной школы по проекту «Татинвестгражданпроекта» началось в городе Магнитогорске Челябинской области.
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