В Туве в больницу из-за отравления в лагере попали более тридцати детей

В Туве произошел серьезный инцидент: 31 ребенок госпитализирован с симптомами острой кишечной инфекции после отдыха в детском лагере «Чагытай». Информацию об этом распространил глава региона Владислав Ховалыг через свой официальный телеграм-канал.

По данным министра здравоохранения республики, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, в то время как остальные пациенты не вызывают серьезных опасений у медиков. Еще трое детей проходят амбулаторное лечение.

Предварительное расследование показало, что жалобы на самочувствие начали поступать от детей, отдыхавших в первую смену, сразу после их возвращения из лагеря.

В связи с происшествием глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что держит ситуацию под личным контролем и распорядился провести тщательную проверку в детском лагере "Чагытай".