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В Туве в больницу из-за отравления в лагере попали более тридцати детей
В Туве произошел серьезный инцидент: 31 ребенок госпитализирован с симптомами острой кишечной инфекции после отдыха в детском лагере «Чагытай». Информацию об этом распространил глава региона Владислав Ховалыг через свой официальный телеграм-канал.
По данным министра здравоохранения республики, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, в то время как остальные пациенты не вызывают серьезных опасений у медиков. Еще трое детей проходят амбулаторное лечение.
Предварительное расследование показало, что жалобы на самочувствие начали поступать от детей, отдыхавших в первую смену, сразу после их возвращения из лагеря.
В связи с происшествием глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что держит ситуацию под личным контролем и распорядился провести тщательную проверку в детском лагере "Чагытай".
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