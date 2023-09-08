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В Туве уволили министра и главу Авиалесоохраны из-за смертельного ДТП
Министра лесного хозяйства и главу Авиалесоохраны Тувы освободили от должности после смертельного ДТП в Туве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
Накануне на в Туве произошло ДТП, в котором погибла семья. Участником ДТП стал транспорт, принадлежащий подведомственному учреждению Минлесхоза. По предварительным данным, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечается, в страшной аварии погибли мать, отец, сын, бабушка и тетя этой семьи. Старший сын получил травмы и находится в медицинском учреждении. С младшим сыном второклассником, который был дома, работают психологи.
«Министр лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководитель Авиалесоохраны, которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении», – отметил глава республики.
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