В Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ госпитализировали 18 человек

В Улуг-Хемском районе Тувы произошло ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции, из-за чего были госпитализированы 18 человек, сообщает администрация района на своей странице во «ВКонтакте».

«По последним данным, пожар локализован. Правительство Тувы сообщило, что котлы ТЭЦ не пострадали. Центральное отопление выключено в связи с аварийными обстоятельствами», – также указано в сообщении.

По последним данным, в больницу после происшествия были доставлены 18 человек. Шесть – в реанимационное отделение, из них двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще 6 человек были направлены в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести, у троих человек отравление угарным газом. Еще трое отпущены на амбулаторное лечение.