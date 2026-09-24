В Туве погиб отец хоккеиста «Питтсбурга» Андрея Кузьменко

Фото: соцсети спортсмена

В Тоджинском районе Республики Тыва в результате нападения бурого медведя погиб известный хоккейный тренер Александр Кузьменко — отец нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко.

Об этом сообщили в оперативных службах региона.

По данным источников, 62-летний Александр Кузьменко в составе туристической группы отправился на рыбалку на реку Большой Енисей.

Инцидент произошел 22 сентября в удаленной таежной местности. Днем на группу напал медведь, который нанес мужчине тяжелые ранения лица. Пострадавшего сначала доставили в Тоджинскую центральную районную больницу, откуда санавиацией переправили в республиканскую больницу в Кызыле.

Утром 23 сентября Александр Кузьменко скончался от полученных травм.

Как отметили в Госкомохотнадзоре республики, туристы нарушили запрет на пребывание в лесах, введенный в Туве 17 сентября из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Сотрудники полиции совместно с местными охотниками организовали поиск хищника.

Александр Кузьменко — известный хоккейный тренер, много лет работал в московских школах «Белые медведи» и «Северная звезда», с 2016 года — в Национальном хоккейном центре. Среди его воспитанников — Никита Коростелев, Даниил Григорьев, Александр Пелевин, а также его сын Андрей, который начинал заниматься под руководством отца с раннего детства.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил соболезнования семье погибшего.

«Александр Григорьевич посвятил жизнь детскому хоккею. Он был настоящим хоккейным человеком, преданным своему делу, внимательным наставником и любящим отцом», — приводит его слова RT.

Андрей Кузьменко, которому сейчас 30 лет, выступает в НХЛ с 2019 года. В июле 2026 года он подписал однолетний контракт с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее появлялась информация об интересе к хоккеисту со стороны казанского «Ак Барса», однако трансфер так и не состоялся.