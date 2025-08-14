В турнире по пляжному волейболу среди татароязычных радио примет участие радио из Сергача

20 августа в XI турнире по пляжному волейболу среди татароязычных радио участвуют шесть команд, и впервые в Казань приедет команда из другого региона. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал журналист и основатель турнира Ильнур Файзрахманов.

«В городе Сергаче Нижегородской области много лет работает радио на татарском языке. Радиостанция “Сергач.Татар радиосы” ежедневно передает свои программы на частоте “Татар радиосы”. Я с ними сотрудничаю, готовлю для них новости. Думаю, что их участие украсит наш турнир», – сказал он.

По словам Файзрахманова, это важный фактор для турнира, поскольку пример нижегородских татар может вдохновить соплеменников в других регионах открывать вещание на татарском языке.

«Мы выходим на российский масштаб. С нами будут не только татарстанские радио, но и одно из радио, вещающих на просторах России. Может быть, на их примере и другие регионы начнут работать на татарском языке, зазвучат в эфире. Есть такие перспективные регионы, как Самарская, Пензенская области, Московская область. Все эти регионы могут работать на татарском языке. Может быть, они увидят и начнут стремиться к этому», – отметил спикер.

Зульфия Шавалиева